Wiener Börse: Kursgewinne in verhaltenem Börsenumfeld

Der ATX stieg um 26,36 Punkte oder 0,76 Prozent auf 3.475,11 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,31 Prozent, DAX/Frankfurt -0,23 Prozent, FTSE/London +0,16 Prozent und CAC-40/Paris +0,20 Prozent.

In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld knüpfte der heimische Leitindex an seine Vortagesgewinne an. Der Handelstag verlief ruhig, größere Impulse blieben aus. Bei den Einzelwerten notierten die Aktien der Telekom Austria mit einem Plus von 2,00 Prozent auf 7,65 Euro im Spitzenfeld des ATX. Der 40-jährige ÖVP-nahe T-Systems-Geschäftsführer Thomas Arnoldner wird ab 1. September dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Alejandro Plater nachfolgen, teilte das Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Damit bestätigte sich ein Bericht des Wirtschaftsmagazins "Trend" vom Vortag.

Hingegen rutschten die Aktien der s Immo als schwächster ATX-Wert um 3,12 Prozent auf 16,14 Euro ab. Damit kamen sie nach den deutlichen Kurszuwächsen vom Vortag wieder etwas zurück. Am Donnerstag hatten die Titel des heimischen Immobilienunternehmens 3,35 Prozent zugelegt, nachdem die Immofinanz mitgeteilt hatte, um 390 Mio. Euro Anteile im Ausmaß von 29,14 Prozent an der s Immo gekauft zu haben.

Die Aktien der Immofinanz wiederum stiegen um 0,38 Prozent auf 2,12 Euro. Sie waren am Vortag nach Bekanntwerden des Deals noch unter Druck geraten und hatten über 3,6 Prozent eingebüßt. Am Donnerstag gab es nun aber bereits die nächste Neuigkeit: Die Immofinanz kündigte an, ihr 26-Prozent-Beteiligungspaket an der CA Immo verkaufen zu wollen. Bis zum 30. April seien nationale und internationale Investoren dazu eingeladen, ihr Interesse an einem strukturierten Bieterverfahren kundzutun, teilte die Immofinanz mit. Die Titel der CA Immo notierten unterdessen um 0,44 Prozent höher bei 27,60 Euro.

Deutlich tiefer aus dem Handel gingen die Aktien der voestalpine, die mit einem Minus von 0,88 Prozent auf 44,90 Euro zu den schwächeren Werten im ATX zählten. Im Rahmen einer Branchenanalyse zu europäischen Stahlwerten haben die Analysten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die Papiere des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns von 58,0 Euro auf 50,0 Euro zurückgenommen. Das Anlagevotum lautet weiterhin "Neutral".

(APA)