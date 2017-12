Wie viel kassiert der Staat von den Rauchern?

Wieviel kassiert der Staat von den Rauchern? Wie viele Menschen ab 15 Jahren rauchen in Österreich mindestens eine Zigarette täglich? Kosten Raucher die Allgemeinheit mehr als Nichtraucher, weil sie krank werden? Oder profitiert das Pensionssystem sogar davon, dass Raucher im Schnitt zwölf Jahre früher sterben als Nichtraucher? Mit wie vielen Jahren darf man derzeit in Österreich rauchen? In allen EU-Ländern gelten inzwischen Rauchverbote bzw. Einschränkungen in der Gastronomie. Mit einer Ausnahme. In welchem EU-Land wurde erst heuer das Rauchverbot gesetzlich verankert? Seit wann gilt in Österreich ein eingeschränktes Rauchverbot in der Gastronomie? Wie teuer ist Rauchen in Österreich? Wie viel Prozent vom Verkaufspreis einer Packung Zigarette entfallen in Österreich auf die Steuer? Wieviel machte die Tabaksteuer im vergangenen Jahr aus? Die britische Fachzeitschrift „The Lancet“ hat erhoben, wie hoch die Schäden des Rauchens weltweit sind. Auf welchen Betrag kamen die Wissenschaftler? Welche Krebsart führt bei Frauen in Österreich am häufigsten zum Tod?

