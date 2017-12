5-Stunden-Tag bei vollem Gehalt: Kann das funktionieren?

Es hört sich wie in einem Märchen an: Täglich nur fünf Stunden arbeiten und dennoch volles Gehalt kassieren, auch der Urlaubsanspruch bleibt zur Gänze aufrecht. Diese paradiesischen Zustände in einem Unternehmen sind jedoch tatsächlich Wirklichkeit. In einer Kommunikationsagentur in Bielefeld machen die Mitarbeiter schon um nach fünf Stunden Arbeit um 13 Uhr Feierabend.

In der Theorie soll ein solches Konzept weniger Krankenstände verursachen, die Mitarbeiter motivierter, produktiver und zufriedener machen. Ob sich das in der Praxis dann auch so darstellt, will Geschäftsführer Lasse Rheingans von der Agentur „Rheingans Digital Enabler“ nun ganz genau wissen und führte daher Anfang Oktober auf eine 25-Stunden-Woche um. „Ich weiß, dass im normalen Büroalltag viel Zeit vertrödelt wird. Wenn man planvoll und effizient arbeitet, schafft man das Pensum auch in fünf Stunden“, erklärte Rheingans Bild online. Private Telefongespräche, der Kaffeetratsch in der Kantinenküche und Surfen im Internet sind da nicht weiter angebracht.

Dass nicht nur die Mitarbeiter davon profitieren, sondern auch das Unternehmen, davon zeigt sich der Geschäftsführer überzeugt. „Das baut Stress ab, reduziert Flüchtigkeitsfehler. Und oft werden in der Freizeit Ideen entwickelt“, so Rheingans.

Eine Umstrukturierungen im Arbeitsablauf waren notwendig um dem Arbeitsaufwand auch in einer um über ein Drittel verkürzten Zeit gewachsen zu sein. Natürlich sei der Druck hoch, sagte der Geschäftsführer gegenüber der online-Plattform bento. Die Maßnahme stärke auch den Zusammenhalt der Mitarbeiter, sie lernen auch sich weniger ablenken zu lassen.

Darf man den ersten Erfahrungen der Mitarbeiter Glauben schenken, soll sich die Qualität ihrer Arbeit sogar verbessert haben. Auch sollen sie entspannter an die Sache herangehen.

Ein Fazit soll Ende Februar 2018 gezogen werden. Bis dann soll in der Agentur das Kurzzeitmodell getestet werden.

(red.)