A380 fliegt Weihnachtsbaum über Deutschland - sogar mit Kugeln

Es war kein Witz und auch kein Fake. Am Mittwoch flog eine Maschine des Typs A380 über Deutschland - und hinterließ als Gruß einen riesigen Weihnachtsbaum auf der Flugkarte, berichteten mehrere Medien. Dabei hat es sich um einen Standard-Testflug vor Auslieferung eines neuen Flugzeugs an die Fluggesellschaft Emirates gehandelt. Bei solchen Flügen, die fünf Stunden dauern müssen ist die Streckenführung unerheblich. Die originelle Route sei mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, Eurocontrol, abgesprochen gewesen, so Airbus. Eine DFS-Sprecherin bestätigte dies.

Der Flieger mit der französischen Registrierung F-WWAE startete laut Onlineportal flightradar24.com um 12.47 Uhr vom Flugplatz Hamburg-Finkenwerder ab. Dort werden die Airbus Passagiermaschinen montiert, lackiert und ausgeliefert.

Nach dem Abheben flog die Maschine im Zick-Zack-Kurs Richtung Süden nach Karlsruhe. Da ein richter Weihnachtsbaum auch Kugeln hat, kreiste der Airbus dafür zwischen Hannover und Bremen, Paderborn und Koblenz. Dann flog der Pilot weiter Richtung Osten nach Stuttgart. Der halbe Baum war somit schon geflogen.

Ebenfalls im Zick-Zack-Kurs mit Kugelkreisen ging es zurück nach Norden Richtung Hamburg. Dort endete der Flug aber nicht, denn es ging für eine Schleife nochmal über Dänemark. Nach fünf Stunden gab es den fertigen Weihnachtsbaum über Deutschland. Sichtbar machte den Weihnachtsbaum die Seite flightradar24.com.

