Wie aus einem Russen ein Europäer wird

Alle paar Jahre wieder kommt die Welt zu Gast nach Russland. Und alle paar Jahre wieder sieht sich die Regierung in der Zwickmühle, trotz der sonst isolationistischen Tendenzen das Land und seine Menschen als offen und weltgewandt zu präsentieren. Das war schon im Jahr 2014 so, als die Olympischen Winterspiele in Sotschi über die Bühne gingen. Und das ist jetzt, im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2018, abermals ähnlich.



Im Eilverfahren werden da nicht nur die nötigen Stadien nach europäischen Standards aus dem Boden gestampft und die rückständige Infrastruktur auf Vordermann gebracht, soweit das eben noch möglich ist. Gleichsam im letzten Abdruck müssen auch die Soft Skills der Bewohner zumindest minimal adaptiert werden. Als besonderer Ausdruck davon gilt die Fremdsprache. Und weil eine solche unter Durchschnittsrussen wenig beherrscht wird, hat die Moskauer Regierung nun wenigstens Taxifahrern geraten, in den verbliebenen Monaten bis Sommer doch noch schnell Englisch zu lernen, wie aus dem offiziellen Portal der Stadtregierung hervorgeht. Nicht ausgiebig, wohlgemerkt, aber doch die wichtigsten Standardphrasen sollten sie können, meint Vizebürgermeisterin Maxima Liksutowa – und nennt sie beim Namen: etwa die Informationen zu den Fahrttarifen und der Fahrtdauer.