Gärten der antiken Hadriansvilla produzieren erstmals Olivenöl

Die 3500 Olivenbäume rund um die Hadriansvilla, Sommerresidenz und Alterssitz des römischen Kaisers Hadrian (76-138) in Tivoli bei Rom, sollen künftig zur Ölproduktion verwertet werden. Auf Initiative des Direktors der Villa, Andrea Bruciati, sind im November die ersten Oliven gesammelt worden. Sie dienen der Produktion von 78 Ölflaschen, die im Buchgeschäft der Villa verkauft werden.

Bruciati will in diesem Jahr eine größere Olivenölproduktion auf dem Gelände der Villa starten. Die jüngsten Olivenbäume auf dem Gelände sind 200 Jahre alt. "Die Olivenbäume dürfen nicht nur als Kulisse der Villa dienen, sondern sollen der Förderung der lokalen Ölproduktion dienen", so Bruciati im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag.

Die Hadriansvilla ist eine 80 Hektar große Anlage. Der Palast wurde zwischen den Jahren 117 und 138 nach Christus für den römischen Imperator Hadrian gebaut. Die UNESCO bezeichnete die Anlage als Meisterwerk der Baukunst in der antiken mediterranen Welt.

Bruciati ist auch für die prunkvolle Villa d'Este in Tivoli zuständig, die für ihre Brunnen und Wasserspiele bekannt ist. Auf dem Gelände der Villa will Bruciati die Produktion der lokalen Weinsorte "Uva Pizzutella" starten.

