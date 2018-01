Was kostet eine Semmel?

Was kostet ein Liter Milch? Über 91 Liter Mineralwasser werden pro Kopf jährlich in Österreich konsumiert. Der Verbrauch hat sich seit 1970 vervierzehnfacht. Was ist der Normalpreis für die 1,5-Liter-Flasche im Supermarkt? Das Wort Spaghetti kommt aus dem Italienischen und bedeutet „Schnürchen“. Spaghetti sind eine Form von Teigwaren aus Hartweizen. Was kosten 500 Gramm eines Markenproduktes hierzulande? In 42 Prozent der heimischen Haushalte steht laut den Konsumforschern von GfK für die Kaffeezubereitung eine Kapselmaschine. Ein knappes Drittel bevorzugt einen Kaffeevollautomaten, bei dem die Bohnen frisch gemahlen werden. Was kosten 500 Gramm Bohnenkaffee im Lebensmittelhandel in der Regel? Die Butter, die man aus der Milch herstellt, kostet fast doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Wie kostet ein Viertel Kilo Butter heute etwa? Bleiben wir gleich bei der Milch. Derzeit bekommen Bauern durchschnittlich 37 Cent netto pro Kilo. Wie viel zahlt der Konsument im Supermarkt für 1 Liter Vollmilch? Was kostet ein Kilo Faschiertes gemischt, das unsere Lieblingsnachbarn Hackfleisch nennen? Eine Extrawurstsemmel gehört für einen Teil der österreichischen Bevölkerung bereits zum Kulturgut. Was kosten 100 Gramm Extrawurst? Zur Extrawurst gehört eine Semmel. Was kostet eine Kaisersemmel im Supermarkt? Von der Wurstsemmel ist es nicht mehr weit zum Bier. Wie viel ist für eine Flasche Bier (0,5 Liter) zu bezahlen? "Manner mag man eben". Jedes Kind kennt den Slogan des Wiener Traditionsunternehmens. Was kostet eine Vierer-Packung Manner-Schnittenim Supermarkt? Wer sich die Pommes nicht im Fastfood-Restaurant holen will, sondern diese zu Hause auf Vorrat legt, muss für eine 750-Gramm-Tiefkühlpackung als Markenprodukt wie viel auf den Tisch legen? Auch hierzulande ist der Emmentaler beliebt. Wie viel kostet ein Kilo Emmentaler-Käse?