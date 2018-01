"Archaisch": Church of England holt sich Rechte an Bodenschätzen

Die anglikanische Kirche von England erhebt Ansprüche auf die Bodenschätze vieler Privatgrundstücke in ihrem Stammland, wie Kathpress am Mittwoch schreibt. Laut britischen Medienberichten ließ sich die Glaubensgemeinschaft seit 2010 die entsprechenden Rechte für insgesamt mehr als 2.350 Quadratkilometer englischen Privatlands ins Grundbuch eintragen.

Das entspricht einer Fläche, die nur etwas kleiner als das Bundesland Vorarlberg ist. Tausende Grundbesitzer bekamen den Angaben zufolge Warnbriefe mit dem Hinweis, dass ihnen mögliche Öl-oder Mineralienvorkommen unter ihrem Land nicht gehörten.

Möglich wird dies durch eine Besonderheit im britischen Grundstücksrecht: Ein juristisches Überbleibsel aus der Zeit der Gutsherrschaft sieht vor, dass der ehemalige "Lord of the manor" in etlichen Fällen die Rechte an den Bodenschätzen seiner einstigen Ländereien behält. Das kommt besonders der "Church of England" zugute, die früher über enormen Landbesitz verfügte.

Kritik von Immobilien-Experten

Laut den Berichten kann die Kirche nun zwar nicht direkt von einem Abbau der Rohstoffe profitieren, sie könnte aber Entschädigungen etwa bei einer Ölförderung durch Fracking-Unternehmen verlangen.

Immobilien-Experten äußerten Kritik an dem Vorgehen der Kirche: "Das ist archaisch. Ich glaube nicht, dass das fair ist gegenüber den aktuellen Besitzern", sagte der Jurist Gavin Le Chat der Londoner "Times". Die Eintragungen über die Bodenschatzrechte könnten den Wert der betroffenen Grundstücke mindern.

Ein Kirchensprecher entgegnete, es gehe nicht um neue Ansprüche. Man wolle lediglich bereits bestehende Rechte eintragen lassen, damit das Grundbuch die Besitzverhältnisse korrekt wiedergebe. Einen Zusammenhang zu Fracking-Projekten gebe es nicht, da britische Öl-und Gasvorkommen der Krone gehörten.

