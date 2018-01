Nestle bringt ersten Riegel aus rosa Schokolade auf den Markt

Erstmals seit Jahrzehnten kommt ein neuer Schokoladen-Typ in den Handel. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle verkauft ab Freitag in Japan und Südkorea den Schokoriegel KitKat in einer Variante aus rosa Ruby-Schokolade. Das Produkt werde aus Ruby-Kakaobohnen hergestellt und habe deshalb ohne Zusatzstoffe eine rosa Farbe und einen beerenähnlichen Geschmack. Die Schokolade wurde vom Schweizer Hersteller Barry Callebaut in mehr als zehnjähriger Arbeit entwickelt und im vergangenen September vorgestellt. Bisher wurden lediglich dunkle Schokolade, Milchschokolade und weiße Schokolade verarbeitet.

2,95 Euro pro Riegel

Ein Ruby-KitKat-Riegel koste umgerechnet 2,95 Euro. Nestle ist bemüht, mit innovativen Produkten ein exklusiveres Marktsegment zu erschließen. Der Konzern hatte am Montag den Verkauf des US-Süßigkeitengeschäfts an den Nutella-Hersteller Ferrero für 2,8 Mrd. Dollar bekanntgegeben.

Kepler-Cheuvreux-Analyst Jon Cox erwartet, dass Ruby-Schokolade ein Nischenprodukt für besondere Gelegenheiten bleiben und einen Marktanteil von weniger als fünf Prozent erreichen dürfte. Nestle lanciert die KitKat-Riegel mit Blick auf den Valentinstag vom 14. Februar.

Ruby: Es gibt eine vierte Schokoladen-Sorte - und sie ist rosa

(APA/Reuters)