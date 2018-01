Wer schon wieder um ein paar Milliarden Dollar reicher geworden ist

Analyse

Zu viele Milliardäre? Oxfams richtige Zahlen locken auf falsche Fährten

Der größte Zuwachs an Milliardären in der Geschichte: Mit neuem „Hänger“ stimmt die Organisation ihre alte Klage über ungleich verteilte Vermögen an. Aber auch ihre Kritiker folgen Ritualen. Ist die Frage falsch gestellt?