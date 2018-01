Wie der Rapper 50 Cent unverhofft zum Bitcoin-Millionär wurde

"Get Rich or Die Tryin'", so lautete der Titel des ersten Albums des Rappers 50 Cent – und wohl auch sein Lebensmotto. Zuerst hat er Drogen zu Geld gemacht, danach war er mit Musik, Schauspielerei und seinem Firmenimperium erfolgreich. Jetzt hat sich unverhofft eine neue Einnahmequelle eröffnet: 50 Cent sitzt auf einem Bitcoin-Vermögen.

Der Grund: Für sein Album „Animal Ambition“ akzeptierte der Rapper im Jahr 2014 die Kryptowährung als Bezahlung. Wie viel er so verdient hat, sagt 50 Cent nicht. Laut Informationen des Nachrichtenportals „TMZ.com“ nahm er rund 700 Bitcoins ein. Demnach besitzt der Rapper nach dem rasanten Kursanstieg Bitcoins im Gegenwert von sieben bis 8,5 Millionen US-Dollar.

"Nicht schlecht für ein Kid von der South Side, ich bin so stolz auf mich", kommentiert 50 Cent den TMZ-Bericht auf Instagram. Offenbar hat ihn der Bericht selbst überrascht, denn wenig später gestand er: „Ich habe vergessen, dass ich das gemacht habe, lol.“ Der Geldsegen kommt für den Musiker, der für seinen kostenintensiven Lebensstil bekannt ist und im Jahr 2015 Privatinsolvenz angemeldet hat, aber sicher gelegen.

Bescheiden mit 18 Schlafzimmern

Übrigens: Auch mit der „Presse“ hat 50 Cent schon einmal bereitwillig über Geld gesprochen. Auf den Einwand, dass man mit Geld nicht alles kaufen könne, antwortete er mit einer Frage: „Was kann man nicht kaufen?“ Allerdings sei ihm durch sein Reichtum auch manches bewusst geworden: „Auch wenn du 18 Schlafzimmer hast, kannst du immer nur in einem Bett schlafen.“ Und bescheiden sei er sowieso immer gewesen. Deshalb heiße er auch 50 Cent. Und nicht 50 Billion. Oder 700 Coins.



(sk)