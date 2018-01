Dieser Autoverkauf brachte Schwarzenegger 2,5 Millionen

Arnold Schwarzenegger ist um 2,5 Millionen Dollar (2,02 Millionen Euro) reicher. Genauer gesagt, hat er dieses Zusatzvermögen nun in bar. Der Grund: Der aus der Steiermark gebürtige Hollywood-Schauspieler hat seinen Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse verkauft. Darüber berichtet das Szenemagazin TMZ.com aus Los Angeles. Käufer ist seinen Informationen zufolge der berühmte Autohändler Obi Okeke, der den Spitznamen "Doctor Bugatti" trägt.

Der Spportwagen Baujahr 2015 hat es in sich. In 2,5 Sekunden beschleunigt er auf 96 Kilometer pro Stunde. Schwarzeneggers Fangemeinde spekuliert in den Sozialen Netzwerken, was der Grund für den Verkauf sei. In seinem Alter brauche er keinen Flitzer dieses Kalibers mehr, meinen die einen. Auch von finanziellen Problemen ist die Rede.

Doctor Bugatti jedenfalls rechnet mit einem guten Deal, wenn er den Schlitten weiterverkauft.

Übrigens: Nicht nur in den USA ist eine Edelkarosse auf den Markt gekommen. Auch in Österreich ist auf "willhaben" nun eine von renommierter Herkunft zu haben. Ein Jaguar aus dem früheren Besitz von Dr. Helmut Marko (5 Liter Hubraum, 8 Zylinder, 508 PS) wird von einem Händler in Graz um 79.990 Euro zum Verkauf angeboten.

Der österreichische Ex-Profi-Rennfahrer und Formel-1-Pilot gewann 1971 das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Heute verantwortet der 74-Jährige das Red Bull Racing Nachwuchsprogramm. U.a. soll er Sebastian Vettel in die Formel 1 geholt und ihn zu vier WM-Titeln geführt haben. Vor wenigen Wochen wurde er von der Zeitschrift "Auto-Bild Motorsport" im Rahmen der Motorshow Essen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. (est)