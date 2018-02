Quiz Skifahren Die österreichischen Semesterferien sind neben den Tagen rund um Weihnachten die wichtigste Phase für den heimischen Wintertourismus. Warum wurden die Semesterferien in den 1970er-Jahren aber eigentlich eingeführt? Inzwischen sind die Semesterferien allerdings Fixbestandteil des Wintertourismus. Dieser leidet jedoch zunehmend an einem Rückgang der Skibegeisterten in Österreich. So gab vor 30 Jahren noch etwa jeder zweite Österreicher an, regelmäßig Skifahren zu gehen. Wie viele sind es heute? Apropos hohe Kosten. Eine Tageskarte kostet am Arlberg – einem von Österreichs exklusivsten Skigebieten – heuer 53 Euro. Wie viel kostet ein Tagesticket im amerikanischen Skigebiet Vail in Colorado? Kein Wunder also, dass in der Wintersaison 2016/17 knapp 237.000 Amerikaner nach Österreich gekommen sind, viele wohl auch um Skizufahren. Die wichtigste Touristengruppe aus dem Ausland sind aber natürlich die Deutschen, gefolgt von den Holländern. Doch wer befindet sich auf Platz drei? Bei den Zuwächsen liegen in jüngster Zeit jedoch andere Länder vorn. Länder, die man bisher nicht unbedingt mit dem österreichischen Wintertourismus verbunden hätte. Aus welchem Land gab es in der Vorsaison das höchste Plus? Soviel zu den Herkunftsländern. Aber wo macht man in Österreich im Winter eigentlich Urlaub? Welches Bundesland konnte 2016/17 die meisten Touristen verbuchen? Soviel zur Nummer eins und zwei unter den heimischen Winterdestinationen. Wer liegt hier aber auf Platz drei? In Summe ist der Wintertourismus jedoch für Österreichs Volkswirtschaft nicht unerheblich. Er macht knapp die Hälfte aller Tourismuseinnahmen aus. Wie viel trägt der heimische Tourismus (ganzjährig) zum Bruttoinlandsprodukt bei? Skifahren bringt aber nicht nur im Tourismus Jobs. Auch in der Industrie hängen viele Arbeitsplätze an dem Wintersport. So wird stammt etwa jeder zweite weltweit verkaufte Ski von einem österreichischen Hersteller. Allerdings mussten diese in den vergangenen Jahren mit einem stark schrumpfenden Markt kämpfen. Vor 20 Jahren wurden weltweit pro Jahr noch zwischen acht und neun Millionen Paar Ski verkauft. Wie viele sind es heute? Neben der Skiindustrie ist Österreich aber auch bei Seilbahnen sehr stark vertreten. Marktführer ist dabei das Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr, dessen Namen wohl jeder Skifahrer kennt. In wie vielen Ländern der Welt findet man heute Anlagen von Doppelmayr?