Wo kostet das Abschleppen am meisten?

Wo kostet das Abschleppen eines Pkw am meisten? Wie gut kennen Sie diverse Abgaben und Gebühren?

Starten wir mit dem Lieblingsspielzeug des Österreichers, dem Auto: Wie hoch sind die Abschleppkosten in Wien bei verkehrsbehinderndem Abstellen des Pkw?

Bleiben wir beim Abschleppen: Wo sind die Abschleppkosten für einen Pkw am höchsten?

Die Verwahrung eines abgeschleppten Pkw kostet pro Tag einen Fixbetrag. Wie hoch ist die Gebühr in Wien?

Nun zu den Haustieren: Für das Halten von Hunden und Wachhunden, mit Ausnahme von Blindenführerhunden, wird eine Gebühr eingehoben. In welcher der drei Städte ist diese für den ersten Hund am höchsten?

Sie lassen ihren Restmüll entsorgen. Wo sind die Kosten für die Grundgebühr höher, in Graz oder Wien?

Wieviel kostet der Eintritt für einen Erwachsenen in einem Wiener Hallenbad?

Für alle, die viel Bahn fahren, bewerben die heimischen Bundesbahnen die Österreichcard: Wie viel kostet diese für ein ganzes Jahr?

Auch Zugfahrer müssen oftmals mit einem Pkw zu einem Parkplatz. Was kostet ein Park & Ride-Ticket in Wien für 24 Stunden?

Viele kommen aus den Bundesländern mit dem Zug nach Wien, oftmals zum Beusch des Tiergartens in Schönnbrunn. Was zahlt dort ein Erwachsener an Eintritt?

Viel Aufregung gab es in den vergangenen Wochen um Kindergartengebühren. In welchem der drei Bundesländer fallen die höchsten Kosten für den Ganztageskindergarten an?

Zum Abschluss zwei Fragen zu einem ebenfalls ganz aktuellen Thema: der GIS-Gebühr. Was bedeutet die Abkürzung GIS?