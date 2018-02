Steve Jobs wollte bei "Hewitt-Packard" arbeiten

"Steven Jobs", wohnhaft im "Reed College" in Oregon. Mit diesen Personaldaten schrieb der spätere Apple-Gründer Steve Jobs als 18-Jähriger 1973 ein Bewerbungsschreiben für einen nicht genau spezifizierten Job. Dieses Schreiben wird nun in Los Angeles versteigert - Ausrufungspreis 50.000 US-Dollar. Jobs hatte damals sein College-Studium nach sechs Monaten beendet und war in einer ersten Schaffenskrise. Drei Jahre später gründete er zusammen mit Steve Wozniak Apple.





Mit Unterbrechungen war Jobs bis 2011 CEO von Apple und eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten in der IT-Branche. Am 5. Oktober 2011 starb er an den Folgen seiner Krebserkrankung.Das Dokument gibt einen kleinen Einblick in seine damalige Lebenssituation. So schreibt Jobs zwar, dass er über einen Führerschein verfügt. Bei der Verfügbarkeit eines Autos schreib er jedoch: "Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich". Klar sind jedoch auch schon damals seine beruflichen Interessen. So schreibt er unter dem Punkt spezielle Kenntnisse/Interessen: "Tech oder Design-Ingenieur. Digital." Und auch eine für ihn besonders interessante Firma wird angegeben: "Hewitt-Packard" - der kalifornische Technologie-Pionier Hewlett-Packard.

(red.)