Verstehen Sie Bitcoin?

Bitcoin-Quiz Wer hat Bitcoin erfunden? Wie heißt die Technologie hinter Bitcoin, die angeblich ganze Branchen revolutionieren soll? Wie viele Bitcoin wird es maximal geben? Was war der höchste bisher erreichte Bitcoin Preis? Es gibt rund 1500 so genannte Kryptowährungen. Aber welche war eigentlich die zweite Kryptowährung, die nach Bitcoin erfunden wurde? Wie heißt die bisher größte Abspaltung von Bitcoin, die im Sommer 2017 zu einem riesen Streit in der Community geführt hat? Wie heißt der aktuell debattierte Vorschlag um die Kapazität von Bitcoin zu verbessern und das Netzwerk wieder schneller und billiger zu machen? Welche(r) berühmte US-Banker(in) hat Bitcoin im vergangenen Jahr als "Betrug" bezeichnet, nur um das später zurück zu nehmen und sich zu entschuldigen? Die derzeit zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hatte im vergangenen Jahr ihren großen Auftritt. Welche Neuerung hat sie eingeführt? Wie heißen diese Krypto-Börsengänge, die in Österreich bald reguliert werden sollen? Neo gilt als das "Ethereum aus China" und erfreut sich großer Beliebtheit. Bis Sommer 2017 war das Projekt aber kaum bekannt und hatte auch einen anderen Namen. Wie hieß Neo früher? Wie heißt die dritte große Kryptowährung, die sich den Banken als Alternative zum Zahlungssystem Swift anbiedert? Der gebürtige Tiroler Julian Hosp gilt als ein Star der Krypto-Szene. Er ist sehr erfolgreich mit Videos und Büchern zum Thema. Wie heißt seine Firma, die in Singapur beheimatet ist?