Wer ist der Schutzpatron der Zöllner? Zigaretten dürfen innerhalb der EU bei einem Grenzübertritt zollfrei mitgenommen werden, sofern sie dem Eigenbedarf dienen. Welche Menge gilt als Grenze für den Eigenbedarf? Für nicht in der EU gekaufte Zigaretten müssen grundsätzlich Abgaben entrichtet werden. Es gibt jedoch auch hier eine Freimenge. Wie hoch ist diese? Auch alkoholische Getränke dürfen bei einem Grenzübertritt innerhalb der EU für den Eigenbedarf ohne Abgaben mitgenommen werden. Wie ist der Eigenbedarf bei Wein definiert? Wie viel Bargeld darf man ohne Meldepflicht bei einer Reise aus der oder in die EU höchstens dabei haben? Wie hoch ist der Zoll bei einem Autoimport aus den USA in ein EU-Land? Für den Import von Waren aus China nach Österreich gibt es einen Freibetrag, das heißt dafür ist kein Zoll zu entrichten. Wie hoch ist der Freibetrag? Sie möchten ein Tablet aus China in die EU importieren. Wie viel Zoll ist dafür zu bezahlen? Seit wann gibt es in Österreich die Zollwache? Wie viele Personen sind beim heimischen Zoll beschäftigt? Eine ganz leichte Frage: US-Präsident Trump hat einen Strafzoll für Stahlimporte in die USA angekündigt. Welcher Prozentsatz soll zur Anwendung kommen? Welcher der 12 Apostel ist der Schutzpatron der Zöllner? Welche der drei Organisationen ist keine Zollunion? Welches Land gehört derzeit nicht zum EU-Binnenmarkt?