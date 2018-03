Wann wurde die 40-Stunden-Woche eingeführt? Wie hoch war das verfügbare Nettoeinkommen je Einwohner in Österreich 2016? Der Gesetzgeber in Österreich sieht vor, dass der Mindestlohn in Höhe von 1.500 Euro brutto für alle Arbeitnehmer bis 2020 erreicht wird. Wann wurde der Mindestlohn von 1000 Euro umgesetzt? Für den Einzelhandel wurde im Vorjahr ein neues Gehaltssystem festgelegt. Wie hoch ist das Einstiegsgehalt für eine Verkäuferin? Wie viel Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens geben die Österreicher für das Wohnen (Miete oder Eigentum) aus? In Österreich gibt es etwa 3,7 Millionen Erwerbstätige. Wie viele davon arbeiten in Teilzeit? Wann wurde in Österreich die 40-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit eingeführt? Seit wann beträgt der Urlaubsanspruch fünf Wochen? Vor 90 Jahren hat ein sehr bekannter Ökonom sich Sorgen darüber gemacht, wie die Menschen 2030 ihre Freizeit ausfüllen. Er hat nämlich die 15-Stunden-Woche oder den Drei-Stunden-Tag vorausgesagt. Wer war es? Die Einkommensgleichheit steigt sowohl in Österreich als auch in Deutschland seit 2005 nicht mehr. Als Maß für Einkommensverteilung gilt der Gini-Koeffizient (je näher bei 1, desto höher die Ungleichheit). Wie hoch war der Gini-Koeffizient für Österreich 2015? Der Schuldenreport 2017 hält fest, dass 42 Prozent der Klienten der Schuldnerberatung nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen. Wie hoch lag die Durchschnittsverschuldung jener Personen, die eine Erstberatung in Anspruch genommen haben? Bleiben wir noch kurz bei den Schulden. Was ist der häufigste Grund für die Überschuldung? Von den Schulden zum Vermögen. Wie hoch war das Finanzvermögen der Österreicher 2016? Wie viel Brutto-Pension erhält durchschnittlich ein ASVG-Pensionst?