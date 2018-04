Zuckerberg wurde während seiner Anhörung um drei Milliarden reicher

Dass man mit einer Entschuldigung drei Milliarden Dollar verdient, kommt selten vor. Aber dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen muss, passiert schließlich auch nicht alle Tage. Anlass war der Datenskandal rund um die britische Politikberatungsfirma Cambridge Analytica, die Facebook und Zuckerberg in Bedrängnis brachte. "Es tut mir leid. Es war mein Fehler. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist", sagte Zuckerberg am Dienstag vor dem Justiz- und Handelsausschuss des Senats.

Während seines Auftritts kletterte die Facebook-Aktie deutlich nach oben, zum Schluss stand ein Plus von 4,5 Prozent zu Buche. Der Kurs der Facebook-Aktie stieg auf 165,04 US-Dollar. Seit fast zwei Jahren ist das der höchste Zugewinn an einem Tag. Der Kurssprung bedeutet für Mark Zuckerberg ein Vermögenszuwachs von rund drei Milliarden Dollar, Facebook gewann 21 Milliarden Dollar an Wert. Am Mittwoch kurz nach der Eröffnung legte die Facebook noch einmal leicht zu, um 0,7 Prozent.

Betrachtet man das Papier aber im Drei-Monats-Vergleich, ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Da ist noch deutlich Luft nach oben:

