In Graz wird wieder Wein angebaut

Am Kranachberg bei Gamlitz (Bezirk Leibnitz) führt der südsteirische Winzer Hannes Sabathi ein Weingut mit einer Rebenfläche von rund 20 Hektar. Doch seit kurzem lässt er seine Trauben auch auf Grazer Boden wachsen. Am Kehlberg im Stadtteil Straßgang hat er einen rund fünf Hektar großen alten Weinhang revitalisiert und am Dienstagabend vor Ort seinen Grazer Stadt-Wein "Falter Ego" präsentiert.

Der Grazer Kehlberg und damit auch die Stadt Graz haben eine lange zurückreichende Weinbaugeschichte: Bereits um 1140 wurde der Anbau von Reben in Graz urkundlich erwähnt, als Markgraf Gunther von Sanntel dem Stift Admont Rebflächen am Grazer Kehlberg vermachte. Noch zur Zeit der Aufnahme des Franziszeischen Katasters (1820) wurde in allen 23 Randgemeinden der Stadt Wein angebaut. Mehr als 190 Hektar des heutigen Stadtgebietes waren einst mit Reben bepflanzt. Die meisten Anbauflächen befanden sich an den Hängen im Westen der Stadt, 37 Hektar davon alleine auf dem Kehlberg, hieß es am Dienstagabend.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sei der Kehlberg als "Kleingrinzing" bekannt gewesen, 1967 schloss jedoch die letzte Buschenschank ihre Tore. Danach wurden nur noch vereinzelt Reben für den Eigenbedarf geplanzt. Erst in den vergangenen Jahren entdeckten Winzer die Stadt Graz wieder für sich. Neben Sabathi baut auch das Weinhof Florian Wein auf Grazer Stadtgebiet an.

3000 Flaschen im ersten Jahr

Einem Teil der ehemaligen Anbaufläche - beim ehemaligen Weingut Hochkofler - hat Sabathi seit 2013 wieder neues Leben eingehaucht. "Der Grazer Kehlberg ist ein magischer Ort. Hier wieder Wein machen zu dürfen, ist ein großes Privileg", betonte der Winzer. Zuerst wurden die Hänge von Gestrüpp befreit, um 2014 mit neuen Reben bepflanzt zu werden: Zu gleichen Teilen Sauvignon Blanc-und Gelber Muskateller-Reben. Rund 3000 Flaschen wurden im ersten Jahr produziert.

Beide Sorten firmieren unter dem Label "Falter Ego". Damit solle einerseits Sabathis "Alter Ego" aus Graz zum Ausdruck gebracht werden, andererseits werde auf den Osterluzei-Falter Bezug genommen: Mit dem sehr seltenen Gewächs Osterluzei, das sich an den Weinhängen angesiedelt hat, kam auch der Falter.

(APA/Red.)