Al Capone's Villa für 15 Millionen Dollar zu haben

Die Villa von Al Capone, einem der berühmtesten Gangster der USA, steht zum Verkauf. Die Immobilie in Miami Beach wird für 15 Millionen angeboten., berichtet „Dailymail-Online“. Das 2800 Quadratmeter große, direkt am Strand gelegene Grundstück, hatte traurige Berühmtheit erlangt, als Al Capone dort am Valentinstag des Jahres 1929 sieben Mitglieder der rivalisierenden North-Side-Bande aus Chicago erschießen ließ.

Capone hatte den im spanischen Stil errichteten Gebäudekomplex 1928 für 40.000 US-Dollar erworben. Eines der drei Häuser, die 1922 errichtet wurden, diente den Wächtern des Verbrechers als Bleibe. Zur Sicherung des Anwesens gab Al Capone noch zusätzlich 49.000 Dollar aus. Kernpunkt der Anlage ist aber die 560 Quadratmeter große Villa, die vor drei Jahren für 1,5 Millionen Dollar renoviert wurde. Ein Asset des Objektes ist der Blick auf Key Biscane und die Skyline von Miami. Vom seinem Pool soll Capone geprahlt haben, dass er mit 10 x 20 Meter der größte in Miami gewesen sei.

"Ein Stück amerikanischer Geschichte"

Der US-Gangster soll sich in der Adresse 93 Palm Avenue auch deshalb verliebt haben, weil sie ihn so sehr an die sonnigen Strände in Italien erinnert hätten. Obwohl Capone in Wirklichkeit das Land seiner Vorfahren nie gesehen hatte.

1931 wurde er wegen Steuerhinterziehung zu elf Jahren Haft verurteilt, wovon er 6,5 Jahre im Gefängnis absitzen musste. Von der Gefängnisinsel Alcatraz nach Miami kehrte er als gebrochener Mann zurück. Capone litt an Demenz und Syphilis. Schließlich erlitt er einen Schlaganfall und starb 48-jährig am 25.Jänner 1947.

Das renovierte Haus zeige ein Stück der amerikanischen Geschichte, preist Makler Nelson Gonzales preist die Immobilie an.

(red.)