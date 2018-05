Wie gut kennen Sie die Sozialpartner? Harald Mahrer ist der siebente Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Wer war der erste Präsident? Rudolf Sallinger war 26 Jahre lange an der Spitze der Wirtschaftskammer. In seiner Ära wurde die Sozialpartnerschaft zu einem bestimmenden Machtfaktor in Österreich. Für weltweites Aufsehen sorgte Sallinger im November 1982 allerding mit einem Geschenk der besonderen Art. Der scheidende Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl sorgte oftmals mit pointierten Formulierungen für Aufsehen. Welcher der folgenden Sprüche stammt allerdings nicht von ihm? Die Wirtschaftskammer ist einer der Sozialpartner, welche der folgenden Organisationen ist kein Teil der Sozialpartnerschaft? Wie hoch waren die Einnahmen der Wirtschaftskammer aus den verpflichtenden Beiträgen ihrer Mitglieder im Jahr 2016? Alle fünf Jahre findet eine Wirtschaftskammerwahl statt, bei der die Funktionäre gewählt werden. Wie viele Mandate wurden bei der vergangenen Wahl im Jahr 2015 vergeben? Ein wichtiges Argument der Sozialpartner für die Pflichtmitgliedschaft ist der soziale Frieden. Tatsächlich gibt es kaum ein Land, in dem weniger gestreikt wird. Viel viele Arbeitstage fallen bei uns pro Jahr wegen Arbeitskämpfen aus? Österreich wird von Kritikern oft als „Kammerstaat“ bezeichnet, der den Überregulierung und Bürokratismus geherrscht wird. Wann wurde die erste Kammer in Österreich gegründet? Das Betätigungsfeld der Sozialpartner ist groß und umfassend. Für welche hier angeführten Bereiche sind die Sozialpartner nicht zuständig, bzw. nicht tätig?