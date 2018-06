Bier-Engpass in Moskau: "Unglaublich, was die Engländer wegtrinken"

Bier und Fußball – das gehört irgendwie zusammen. Und an sich ist Russland gut mit dem Thema Alkohol vertraut. Dennoch waren die Wirte in Moskau offenbar nicht auf diesen Ansturm auf die Zapfhähne zur Fußball-WM 2018 vorbereitet. Aufgrund des guten Verkaufs bekommen viele Lokale derzeit nicht mehr schnell genug Nachschub. Daher heißt es immer wieder: "Das Bier ist ausverkauft", wie die deutsche Sport-Nachrichtenagentur SID berichtet. Ein Kellner klagt: "Wir haben nicht geglaubt, dass alle nur Bier wollen. Aber es ist heiß und es läuft Fußball."

"Die Fans trinken uns trocken", erzählt ein Barkeeper. "Wein und Wodka haben wir ohne Ende, aber das Bier geht uns aus. Unglaublich, was insbesondere die Südamerikaner und die Engländer hier an einem Abend wegtrinken." Und weiter: "Unsere einzige Chance ist, dass die Südamerikaner und auch die Engländer recht früh ausscheiden."

Egger profitiert von Bierknappheit

Des einen Freud, des anderen Leid: Für die niederösterreichische Privatbrauerei Egger kommt der Start in den russischen Markt genau richtig. Russland ist das 27. Land, in das Egger liefert. Am Montag starteten die ersten 20 Lkw-Züge nach Russland: "Wir liefern 840.000 Dosen oder umgerechnet 420.000 Liter Bier nach Russland", so Geschäftsführer Bernhard Prosser, der sich über die Bierknappheit freut. "Das ist erst der Start – wir werden künftig noch sehr viel mehr Bier nach Russland liefern", so Prosser.

In der Hauptsaison verlassen pro Tag bis zu 100 Lkw-Züge die Bier-Produktion in Unterradlberg - rund 40 Prozent gehen in den Export. Neben den österreichischen Nachbarländern sind vor allem exotische Destinationen für die Getränkegruppe Egger interessant. So wurden 2017 die Listungen von Egger Radler in Südkorea auf 10.000 Supermärkte erweitert, heuer möchte man dort noch weiter wachsen. Auch die ersten Container in den Libanon und die Dominikanische Republik wurden bereits verschifft.

