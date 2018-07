Falsche Getränke: Kroatien muss 70.000 Franken Strafe zahlen

Die Fifa muss einschreiten, wenn Nichtsponsoren das geistige Eigentum der Fifa verletzen und mit Aktionen eine kommerzielle Assoziation zur Fifa Fussball Weltmeisterschaft 2018 herstellen, steht in einer Guideline des Weltfußballverbandes. So gehört es auch zu den Regeln dass nur Getränke verwendet werden dürfen, die von offiziellen Fifa-Sponsoren kommen. Daran hat sich Viertelfinalist Kroatien nicht gehalten und deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 70.000 Schweizer Franken (umgerechnet 60.500 Euro) eingeheimst.

Die Disziplinarkommission des Weltverbands reagierte damit auf Szenen vor der Verlängerung im WM-Achtelfinale gegen Dänemark, als kroatische Spieler "nicht autorisierte Produkte" auf dem Platz präsentiert hatten. Es handelte sich um Getränke, die nicht von offiziellen Sponsoren des Turniers kamen.

Die Fifa hat während der Weltmeisterschaft bereits mehrere Disziplinarstrafen in unterschiedlicher Höhe ausgesprochen. WM-Gastgeber Russland etwa musste wegen eines "diskriminierenden Banners" seiner Fans eine Geldbuße von 10.000 Schweizer Franken zahlen. Auf dem Plakat war die Zahl 88 zu sehen, die als Code für "Heil Hitler" steht. Seine Kommentare über Schiedsrichter Felix Brych, den er „nach Den Haag“ vor das UN-Kriegsverbrechertribunal schicken wollte, kosteten Serbiens Coach Mladen Krstajic 5000 Franken.

(red.)