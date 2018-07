Ärger über Kunstfleisch-Burger bei Air New Zealand

Kunstfleisch statt Rinderfaschiertes - mit einem neuen Speiseangebot hat die Fluggesellschaft Air New Zealand Fleischliebhaber daheim gegen sich aufgebracht. Der geschäftsführende Premierminister Winston Peters protestierte gegen einen Burger mit synthetischem Fleisch, den die Gesellschaft auf der Langstrecke Los Angeles-Auckland anbietet.

"Air New Zealand ist eine Fluggesellschaft, die vom neuseeländischen Steuerzahler aufgebaut wurde, privatisiert und dann wieder vom neuseeländischen Steuerzahler gerettet wurde", zitierte das Magazin "Stuff" am Donnerstag den Politiker. Beim Marketing für Neuseelands wichtige Farmindustrie müsse die Airline an erster Stelle stehen.

Der Abgeordnete Nathan Guy sagte, es sei "enttäuschend", dass die Gesellschaft auf ihren Flügen in die USA für Kunstfleisch werbe. "Wir produzieren die besten Steaks und Lammfilets des Planeten", schrieb er auf Twitter. Die nationale Fluglinie solle dem Land helfen, seine Premiumprodukte in der Welt zu verkaufen.

Disappointing to see Air NZ promoting a GE substitute meat burger on its flights to the USA. We produce the most delicious steaks & lamb on the planet - GMO & hormone free. The national carrier should be pushing our premium products and helping sell NZ to the world. — Nathan Guy (@NathanGuyOtaki) 3. Juli 2018

Die Gesellschaft wies alle Vorwürfe zurück. "Air New Zealand entschuldigt sich nicht dafür, ihren Kunden eine innovative Produktauswahl anzubieten und wird das auch in Zukunft tun", zitierten verschiedene Medien aus einer Stellungnahme. Im übrigen kaufe die Linie jedes Jahr für viele Millionen Dollar neuseeländisches Rind- und Lammfleisch, und der Veggie Burger sei keine Bedrohung für die nationale Fleischindustrie.

For the first time in the skies, after some rigorous screening, @ImpossibleFoods' the Impossible Burger is now available in Business Premier on our Los Angeles to Auckland route. Who’s a foodie who would be all over this plant-based goodness? 🌿🍔 ✈ #ImpossibleBurger pic.twitter.com/3cIptpWVG7 — Air New Zealand✈️ (@FlyAirNZ) 2. Juli 2018

(APA/dpa)