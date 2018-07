Amazon-Chef Jeff Bezos ist jetzt 150 Milliarden Dollar schwer

Das Nettovermögen des Amazon.com-Gründers Jeff Bezos hat am Montag in New York die Marke von 150 Milliarden Dollar geknackt, wie der Billionaires Index von Bloomberg zeigt. Das sind etwa 55 Milliarden Dollar mehr als Bill Gates, der Mitgründer von Microsoft und zweitreichste Mensch der Welt, auf den Tisch legen kann.

Bezos, 54, hat Gates auch inflationsbereinigt übertroffen. Die 100-Milliarden-Dollar-Marke, die Gates 1999 auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms kurz überschritten hatte, würde heute bei etwa 149 Milliarden Dollar liegen. Das macht den CEO von Amazon reicher als irgendjemand sonst auf der Welt seit mindestens 1982, als Forbes seine erste Rangliste der Reichen veröffentlichte.

Bezos nahm die Schwelle, als Amazon das 36-stündige Sommer- Verkaufs-Event, den sogenannten Prime Day startete. Es gab allerdings einen holprigen Anlauf, da die Website und die mobile App des Unternehmens durch Störungen beeinträchtigt wurden.

Die Aktie des Unternehmens, die am Montag zuvor auf einen Rekordstand von 1.841,95 Dollar geklettert war, büßte daraufhin Gewinne ein und schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 1.822,49 Dollar. Bezos’ Wert von über 150 Milliarden Dollar könnte von nur kurzer Dauer sein. Die Aktie rutschte im nachbörslichen Handel unter 1.800 Dollar ab, nachdem Netflix Inc. enttäuschende Ergebnisse vorgelegt hatte und die Technologieaktien auf Talfahrt schickte.

Das Nettovermögen von Bezos ist in diesem Jahr um 52 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist mehr als der gesamte Reichtum von Jack Ma, dem Vorsitzenden der chinesischen Alibaba Group Holding Ltd. und Asiens reichster Person. Bezos ist mit seinem persönlichen Vermögen nun auch in die Reichweite der 151,5 Milliarden Dollar gekommen, die von der reichsten Dynastie der Welt, der Familie Walton, kontrolliert werden.

"Überwältigende Zahl"

"Es ist schwer, das ins Verhältnis zu setzen", sagte Michael Cole, CEO des Cresset Family Office. "Es ist eine so atemberaubende Zahl." Aus einem Bericht der Federal Reserve ging hervor, dass die obersten ein Prozent der US-Familien im Jahr 2016 38,6 Prozent des Vermögens in den USA kontrollierten. Auf die unteren 90 Prozent entfielen demgegenüber 22,8 Prozent des Vermögens. Im vergangenen Jahr stellte Oxfam International fest, dass mehr als 80 Prozent der Gewinne den Top 1 Prozent der Weltbevölkerung zugute kamen.

Hinter Bezos auf dem Bloomberg-Index folgt Gates mit einem Vermögen von 95,3 Milliarden Dollar. Gates käme auf Vermögen von mehr als 150 Milliarden Dollar, wenn er die Vermögenswerte behalten hätte, die er an die Bill & Melinda Gates Foundation verschenkt hat. Gates hat seit 1996 fast 700 Millionen Microsoft-Aktien und 2,9 Milliarden US-Dollar an Bargeld und anderen Vermögenswerten gespendet, zeigt eine Analyse seiner öffentlich bekannt gegebenen Spenden.

Amazon ist Apple auf den Fersen

Das teuerste Unternehmen der Welt ist nach wie vor Apple. Der iPhone-Hersteller ist an der Börse 938,3 Milliarden Dollar wert. Doch Online-Händler Amazon rückt immer näher. Am Montag betrug dessen Börsewert 884,3 Milliarden Dollar. Die Google-Mutter Alphabet kommt auf 826,3 Milliarden Dollar, Microsoft auf 806 Milliarden Dollar. Facebook folgt mit Respektabstand und 600 Milliarden Dollar Börsewert.

