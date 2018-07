Video: 360-Grad-Blick auf Wien – vom Rücken eines Adlers

Wien Tourismus rührt auf Youtube die Werbetrommel: Ab sofort kann man mithilfe einer VR-Brille Wien in 360-Grad-Perspektive erleben - aus Adlersicht. Die beiden Adler "Fritzi" und "Bruno" filmten im Auftrag von Wien Tourismus mit einer Kamera am Rücken. Sie starteten vom Donauturm sowie aus einem Heißluftballon über dem Garten des Palais Schwarzenberg. Die Greifvögel kreisten über der Stadt und sammelten Bilder aus der Vogelperspektive in 4K-Auflösung.

"Mit dem ungewöhnlichen Video wollen wir Menschen auf der ganzen Welt zu Wien-Fans machen und zur Reise inspirieren", sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner. Und fügt zur Sicherheit hinzu: Keiner der Adler sei bei den Dreharbeiten zu Schaden gekommen.

Kreativ: Die Welt der Werbung

