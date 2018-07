Arbeitsloser verteilt Lebenslauf - und bekommt über 200 Jobangebote

Der 20-jährige David Casarez hat eine College-Ausbildung absolviert - Job hatte er trotzdem keinen. Nun stand er tagelang an einer stark befahrenen Straßenecke im kalifornischen Mountain View, und hielt gut sichtbar für alle eine Tafel hoch, auf der sinngemäß geschrieben steht: „Ich bin unterstandslos und hungrig nach Erfolg – bitte nehmen Sie sich einen Lebenslauf von mir“. Casarez verteilte seinen Lebenslauf an die Verkehrsteilnehmer in der Hoffnung auf einen Job. Mountain View ist übrigens die Heimat des Technologiekonzerns Google.

Der junge Mann hatte sich vor einigen Monaten auf den Weg nach Kalifornien gemacht, um eine Anstellung in der Technologiebranche zu ergattern. Da ihm nun das Geld ausging, musste er kreativ sein, erzählte er CNN. Er wollte in der Gegend um San Francisco sein, wo zahlreiche Techunternehmen ihren Sitz haben. Wenn man mit den großen Hunden spielen will, sei es besser hier zu sein, sagte Casarez. Er wollte einfach was ganz Besonderes machen.

Mailbox übervoll

Sein Plakat und seine Ausdauer haben sich ausgezahlt. Nachdem eine Frau ein Foto von Casarez samt seiner Tafel sowie seinem Lebenslauf in den sozialen Medien geteilt hatte, wurde er von zahlreichen Leuten kontaktiert, die ihm Unterstützung anboten. Mittlerweile kann er nicht mehr sagen, wie viele Jobangebote er genau erhalten habe, so Casarez. Es müssten über 200 gewesen sein, seine Mailbox war übervoll.

Jasmine Scofield ist die Frau, die die Situation des College-Absolventen in die sozialen Medien brachte. Ihr Posting wurde mittlerweile mehr als 135.000 Mal auf Twitter geteilt, erzählte sie. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich mir auch gewünscht, dass mir jemand weiterhilft, so die Frau, die in den Bereichen Tech und Finanzen tätig ist und vor drei Jahren nach Silicon Valley gekommen war. "Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass es ein mörderisches Unterfangen ist, ohne Jobzusage hier Teil der Community zu werden", so Scofield.

Ob David Casarez schon einen neuen Job angenommen hat, ist bislang nicht bekannt.

>>> Bericht auf CNN

