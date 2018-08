Tochter von Steve Jobs teilt in Buch gegen Apple-Gründer aus

Im Oktober 2011 hat Apple-Gründer Steve Jobs den Kampf gegen den Krebs verloren. Dass er ein großer Visionär war, darin sind sich die meisten einig. Doch seine menschliche Seite, die war nicht immer die schönste. Das zeigt die Geschichte seiner Tochter Lisa Brennan-Jobs. Als sie 1978 zur Welt kam, weigerte sich Jobs, die Vaterschaft anzuerkennen und zahlte lange keinen Unterhalt. Als er bereits Millionen Dollar mit Apple verdiente, mussten sie und ihre Mutter Chrisann Brennan von der Sozialhilfe leben. Jobs gab an, steril zu sein. Selbst als ein DNA-Test das Gegenteil bewies und er an sein Kind 500 Dollar Unterhalt im Monat bezahlte, zweifelte er in der Öffentlichkeit noch jahrelang die Vaterschaft an.

Die 40-Jährige meldet sich fast sieben Jahre nach dem Tod ihres Vaters mit ihren Memoiren zu Wort, die am 4. September erscheinen werden. Erste Auszüge aus dem Buch "Small Fry" hat die Zeitschrift "Vanity Fair" bereits veröffentlicht. Dabei lässt sie kaum ein gutes Haar an ihrem verstorbenen Vater.

"Er war nicht großzügig"

"Bis ich zwei Jahre alt war, stockte meine Mutter ihre Sozialhilfe auf, indem sie Häuser putzte, kellnerte und auf Babys aufpasste. Mein Vater half nicht", schreibt Brennan-Jobs. Und weiter: "Er war nicht großzügig, weder mit Geld noch mit Essen oder Worten. Für ihn war ich ein Schandfleck auf seinem spektakulären Aufstieg." Seine Tochter beschreibt Jobs im Privatleben als zurückweisend und geizig. Dennoch habe sie immer seine Nähe gesucht.

Als sie sieben war, habe sie ihr Vater einmal im Monat zum Rollerskaten abgeholt, darauf habe sie sich sehr gefreut. Aber: "Er hat kaum mit mir gesprochen. Und wenn ich seine Blicke gespürt habe und mich umdrehte, hat er schnell weggeschaut." Als sie einmal fragte, ob sie einen ausrangierten Porsche haben könne, habe er geantwortet: "Du bekommst nichts. Hast du verstanden, nichts, gar nichts."

Die schwierige Beziehung zu ihrem Vater habe sie dennoch aufrecht erhalten und ihn vor seinem Tod jede Woche besucht.

Dass der erste Macintosh-PC für den Massenmarkt "Lisa" hieß, war übrigens kein Zufall. Steve Jobs dementierte allerdings lange einen Zusammenhang mit seiner Tochter. Erst bei einem Jachturlaub mit U2-Sänger Bono gab er es zu, Lisa erfuhr erst im Alter von 27 Jahren davon. Als sie ihn als Kind einmal gefragt habe: "Ist er nach mir benannt?", habe Jobs nur geantwortet: "Nein, sorry."

Steve Jobs: Der Macher von Apple

>>> Auszüge aus Brennan-Jobs Buch auf "Vanityfair.com" (englisch)

