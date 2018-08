Bier unter der Dusche: Weltweit erstes Bierhotel eröffnet

Am kommenden Montag eröffnet das erste Bierhotel der Welt. Im Hotel "DogHouse" in Columbus, US-Bundesstaat Ohio, können die Gäste von ihren Zimmer aus unter anderem den gesamten Brauprozess verfolgen, berichtet die Online-Plattform "9Gag". Zu den zahlreichen Annehmlichkeiten in dem Hotel zählt auch ein Barkeeper in der Lobby, der die Gäste schon während des Check-in mit Gerstensaft versorgt.

Highlight ist sicherlich die Ausstattung der Zimmer. Dort sind Zapfhähne für jeden Geschmack installiert. Für die Freaks ist in die Seife sogar Hopfen eingegossen. In kleinen Kühlschränken wird ein Bierauswahl angeboten. Die Vorräte gibt es nicht nur im Zimmer selbst, sondern auch unter der Dusche braucht man nicht auf das Bier verzichten.

Zimmer im BrewDog – (c) BrewDog

BrewGog-Gründer James Watt ist von seiner Idee überzeugt: „Es ist das erste und umfassendste Craft-Beer-Angebot, vom der Ankunft bis zur Abreise. Er erwarte Scharen von leidenschaftlichen Biertrinkern in seinem Hotel.

Das "Doghouse" hat 32 Zimmer, eine Übernachtung kostet von 162 US-Dollar aufwärts. Vier der Räume sind hundefreundlich ausgestattet, mit einer Auslaufläche für die Vierbeiner.

(red./herbas)