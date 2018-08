Schweiz: Neuer Geldschein zu sicher für einige Geldautomaten

Einige Geldautomaten der UBS Group AG in der Schweiz haben Probleme mit der Verarbeitung der neuen 200-Franken-Banknote, weil sie diese aufgrund modernster Sicherheitsmerkmale irrtümlich als Fälschung ansehen. Die braunen Scheine mit wissenschaftlichen Motiven sind seit letzter Woche in Umlauf, und ein Sprecher der Schweizerischen Nationalbank sagte, dass einige wenige Geldautomaten Probleme mit den Infrarot-Sicherheitsmerkmalen gehabt hätten.

Bargeld bleibt in der Schweiz weiterhin beliebt - auch die 1.000-Franken-Banknote - trotz Kredit- und Debitkarten sowie mobilen Bezahlsystemen.

"Wir stehen in engem Kontakt mit den Herstellern dieser Geldautomaten, um das Problem zu lösen", sagte eine Sprecherin der UBS.

Die neue 200-Franken-Note wurde am 22. August 2018 an den SNB-Schaltern in Bern und Zürich sowie bei den Agenturen der Nationalbank ausgegeben.

(Bloomberg)