Runtastic-CEO Gschwandtner tritt mit Jahresende zurück

Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner kündigt auf Facebook an, dass er mit Jahresende als CEO des Unternehmens zurücktrete und eine drei- bis sechsmonatige Schaffenspause plane. Die Leitung von Runtastic werde er an seine Co-Gründer Alfred Luger und Christian Kaar übergeben. "Es waren großartige zehn Jahre mit wundervollen Erfahrungen", so Gschwandtner, der zu den erfolgreichsten Gründern Österreichs zählt. Die Fitness-App Runtastic hatte bereits mehr als 65 Millionen User, als sie vor drei Jahren vom Sportartikelkonzern Adidas gekauft wurde - für 220 Millionen Euro.

Gschwandtner auch nach der Übernahme blieb er CEO des Unternehmens. Wie die Schaffenspause beginnt? Ab Jänner 2019 er sitzt in der neuen Staffel der Puls4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen" in der Jury und löst damit Michael Altrichter ab.

Schon am 24. September soll ein Buch in die Regale kommen, in dem Geschwandtner die vergangenen zehn Jahre reflektiert. Der Titel: "So läuft Startup".