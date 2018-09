Brexit: Briten horten Viagra

Es gibt Befürchtungen, dass ein harter oder "No-Deal"-Brexit ein Lieferengpass für Vigra auslösen könnte, berichtet die Boulevardzeitung „Sun“. Der EU-Austritt könnte also britische Männer härter treffen, als ihnen möglicherweise lieb ist.

Zava, die größte Online-Arztpraxis Europas, hat normalerweise für Großbritannien einen Grundstock an Viagra für zwei Wochen. Nun hat das Unternehmen aufgestockt und hortet eine Millionen der blauen Wunderpillen um auf die drohenden Lieferengpässe vorbereitet zu sein, sollten die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien erfolglos bleiben. Der zusätzliche Vorrat soll normalerweise für vier Monate reichen.

"Wie auch immer der Brexit ausgeht, wir sind gewappnet", ist Zava-Geschäftsführer David Meinertz überzeugt. "Wir haben uns das Ranking angesehen, welche Medikamente am meisten von den Ärzten bestellt werden und uns entschieden, diese zunächst zu horten. Viagra führte die Liste an." Die wesentlichen Inhaltsstoffe werden in Irland produziert, die Pillen werden in Frankreich hergestellt.

>>> Artikel in "Sun"

(red./herbas)