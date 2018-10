"Moderner Robin Hood": Bankdirektor überwies Geld von Reichen an Arme

Gilberto Baschiera war Direktor einer kleinen Bankfiliale in einem 1000-Einwohner-Dorf in der Provinz Udine. Aber er war auch eine Art "moderner Robin Hood". So bezeichnete die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" den Bankdirektor, der seine Kompetenzen eindeutig überschritt: In sieben Jahren ließ er im kleinen Tourismusort Forni di Sopra eine Million Euro von den Konten seiner reichsten Kunden verschwinden - um das Geld an Arme zu verteilen. Als der Betrug aufflog, wurde Baschiera sofort gefeuert. Außerdem wurde er zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Hinzu kommt die Verpfändung seines Hauses.

Ob er nun alles bereut? Nein, sagt Baschiera. Nachdem der Betrug aufgedeckt wurde, habe er sofort alle Personen angerufen, von denen er Geld gestohlen habe, sagt er. Dann habe er ihnen dann seine Beweggründe erklärt. Er habe gegen ein System rebelliert, in dem Pensionisten mit einem Minimum auskommen müssten und junge Menschen keine Ressourcen hätten. Baschiera: "Ich habe immer daran gedacht, dass wir nicht nur die Sparer schützen sollten, sondern auch den Bedürftigen helfen müssen."

