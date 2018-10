"Cock" statt "Cook": Diese Flugzeugtür sollte man nicht öffnen

Der Tourismuskonzern Thomas Cook wollte mit seinem neuen Angebot für Pauschalreisen, "Cook's Club", vor allem junges Publikum ansprechen. Sie sollen Reisepakete für "eine neue Generation von Reisenden" beinhalten, die damit ein "lässig cooles Paradies, wo jeder willkommen ist" vorfinden sollen, hieß es. – Screenshot Daily Mail Auf seinen Flugzeugen machte der Reiseanbieter groß Werbung mit dem Slogan "I Love Cook's Club". Wenn sich die Flugzeugtüren öffnen, zeigt die Aufschrift allerdings eine ganz andere Botschaft, wie die britische "Daily Mail" berichtet. "I Love Cock's Club" steht dann geschrieben, was in der Übersetzung aus dem britischen Englisch so viel heißt wie die Liebe zum männlichen Geschlechtsteil. – Screenshot Daily Mail Der Faux-Pas sorgte bereits für Häme in Sozialen Netzwerken, schließlich bekannte sich auch Thomas Cook zu dem Missgeschick. Es war definitiv nicht gewollt, meinte ein Sprecher der Airline dazu. Aber es sei eben "auch eine Möglichkeiten, auf den Notausgang aufmerksam zu machen." Die "Fly Guy's Cabin Crew Lounge", eine Plattform für Flugpersonal auf Facebook spielte in dem Posting auch auf ein Missgeschick der Fluglinie Cathay Pacific an: Sie schrieb ihren eigenen Namen falsch.

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET — Cathay Pacific (@cathaypacific) 19. September 2018

