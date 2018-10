Thai-Supermarkt verkauft jetzt schon Weihnachtsbäume

In Thailands Hauptstadt Bangkok hat ein Supermarkt jetzt schon Weihnachtsbäume im Angebot - zum stolzen Preis von umgerechnet etwa 260 Euro. Bei der Supermarktkette Villa lassen sich seit dieser Woche echte Nordmann-Tannen mit einer Größe von zwei bis zweieinhalb Metern verbindlich vorbestellen. Geliefert wird von Anfang Dezember an.

Das Angebot richtet sich vor allem an die zahlreichen Ausländer aus westlichen Ländern, die aus beruflichen Gründen in Bangkok leben. Die Suche nach einem halbwegs ansehnlichen echten Tannenbaum stellt einen dort jedes Jahr vor größere Probleme. Viele Farangs - so das thailändische Wort für westliche Ausländer - weichen deshalb auf Plastikbäume aus oder auch auf weihnachtlich dekorierte Palmen oder sonstiges.

In dem südostasiatischen Königreich ist die große Mehrheit der Bevölkerung buddhistischen Glaubens, so dass Weihnachten eigentlich nicht gefeiert wird. Trotzdem fehlt es in Bangkoks großen Einkaufszentren im Dezember nicht an Weihnachtsdekoration. Die Tagestemperaturen außerhalb liegen dann bei über 30 Grad.

