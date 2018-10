Wieso ein öffentliches WC kein Geschäft sein darf

Gerhard Neuhold ist ganz schön sauer, und man kann es ihm nicht verdenken: Seine WC-Anlage wird ihm mit Jahreswechsel weggenommen. Nicht seine eigene, private – Gott behüte. Nein, es geht um die Toilettenanlage in der Wiener Opernpassage, die er seit dem Jahr 2000 als Pächter betreibt. Sie ist eine echte Touristen-Attraktion. Prospekte preisen ihre „auserlesene aristokratische Gestaltung“ an, und die Walzerklänge sind natürlich auch nicht ohne. 110.000 Euro Jahresumsatz macht Neuhold damit immerhin im Jahr. Doch jetzt hat die zuständige MA48 beschieden: Neuhold ist bei dem schönen Geschäft draußen. Weil, so steht es in einem Brief an Neuhold: „Die Stadt Wien evaluiert derzeit ihre WC-Strategie, mit dem Ziel, die Corporate Identity ihrer öffentlichen Bedürfnisanstalten an eine neue, hochwertige und serviceorientierte Produktlinie anzupassen.“

Man lernt nie aus. Andererseits: warum nicht? Ist es nicht höchst an der Zeit, öffentliche WC-Anlagen von ihrem Schmuddelimage zu befreien und eine neue, moderne Produktidentität zu verpassen?