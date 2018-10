Neue Jobs: Christian Kern wird Präsident, Norbert Hofer sein Vize

Wenn das Gremium der Austrian Chinese Business Association (ACBA) heute, Donnerstagabend, zu seiner Gründungssitzung zusammen tritt, treffen sich viele (Ex-) Spitzen der Republik, schreibt das Wirtschaftsmagazin „trend“ in seiner neuen Ausgabe. Präsident des ACBA-Kuratoriums werde Ex-Kanzler und Noch-SPÖ-Chef Christian Kern, bestätigt der Wiener Anwalt Georg Zanger. Nicht nur Kerns China-Kontakte seien für die ACBA nützlich, sondern auch die Tatsache, dass er Kanzler der Republik war: „Chinesen legen großen Wert auf Äußerlichkeiten“, erklärt Zanger.

Als Vizepräsidenten werden Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) fungieren. Auch ein ÖVP-Minister schien kurz vor der konstituierenden Sitzung in einem Chinarestaurant in Wien-Margareten wahrscheinlich. Die ACBA verfügt laud "trend" seit kurzem über einen Kooperationsvertrag mit der chinesischen Außenhandelskammer CCPIT. Die Wirtschaftsplattform soll in Zukunft stärker internationalisieren und auch Wirtschaftsreisen durchführen.

(red)