So wohnt Putins eingeschworener Männerclub

Man muss Christian Morgenstern nicht gelesen haben, um zu wissen, dass sich der persönliche Werdegang und das eigene Wesen eben auch in dem Gebäude spiegeln, das man sich zugelegt hat. Aber dort, wo sich plötzlich ein Einblick in das private Leben sagenumwobener und mächtiger Personen auftut, drängt sich der abgewandelte Aphorismus des deutschen Schriftstellers dann doch auf: „Zeige mir, wie Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist“.



In Russland etwa. Konkret im Falle jener auserwählten Männer, denen Kremlchef Wladimir Putin die Leitung seiner größten Staatskonzerne und staatlichen Industrieholdings übertragen hat und die damit einen beträchtlichen Teil des nationalen Wirtschaftsaufkommens überwachen. Dieser Tage haben gleich zwei russische Investigativteams die Ergebnisse ihrer jüngsten Recherchen enthüllt. Und diese zeigen, dass sich politisch-wirtschaftliche Linientreue eben auch in der Anzahl der Quadratmeter spiegelt.