Amazon-Chef spendet fast 100 Millionen Dollar für Obdachlose

Der Fonds von Amazon-Chef Jeff Bezos hat knapp 100 Millionen Dollar an verschiedene Hilfsorganisationen für Obdachlose gespendet. Die 97,5 Millionen Dollar (85,4 Mio Euro) schwere Zuwendung des Day One Families Fund gehe aufgeteilt an 24 Gruppen, die bei der Unterstützung von obdachlosen Familien viel bewirkten, teilte Bezos am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit und ergänzte: "Wir wissen, dass ihr das Geld weise und mit Herz einsetzen werdet."

Bezos ist Vorstandschef des weltgrößten Online-Händlers Amazon und laut Forbes-Magazin aktuell mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 160 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Welt. Den Fonds gründete der 54-Jährige nach eigenen Angaben im September gemeinsam mit seiner Ehefrau MacKenzie.

(APA/dpa)