Unfreiwillige Anti-AfD-Werbung mit Nutella: "Lieber braun aufs Brot..."

Vorweg: Nutella-Hersteller Ferrero hat mit der Sache nichts zu tun, im Gegenteil, man prüfe, das dahinter steckt, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Der Fall ist jedoch schnell geklärt, denn: "Am Morgen des 10.12.2018 kaperten AktivistInnen unseres Netzwerkes eine Werbefläche in Berlin Zoologischer Garten. Namen sind nur Schall und Rauch". So ist auf der Homepage der Stay Behind Foundation nachzulesen, die sich dem Kampf gegen rechts verschrieben hat.

– Stay Behind Foundation

„Lieber braun aufs Brot als braun im Kopf! Gegen Rassismus, Intoleranz und die rechte Hetze der AfD!“ Das steht unter dem auf dem Plakat abgebildeten Nutella-Glas.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Berlin ein Fake-Plakat auftaucht, mit dem Stimmung gegen die rechtspopulistische AfD gemacht werden. Vor wenigen Tagen wurde auf dem Lötzowplatz ein Anti-AfD-Plakat mit dem Logo von Coca-Cola entdeckt. Es stammte von der Plattform AfDentskaldener, die unter anderem "24 Türchen für Deutschland" ins Netz gestellt hat (#JaZuWeißenMännern")

''Goldener Windbeutel'': Teures Coca-Cola-Wasser zur dreistesten Werbelüge gekürt

(red)