Daimler-Chef verabschiedet sich mit satirischem Weihnachtsvideo

Im Mai bricht beim Autobauer Daimler eine neue Ära an: Der Schwede Ole Källenius übernimmt das Steuer von Dieter Zetsche, der Daimler seit 2006 leitet. 2021 soll Zetsche dann den Aufsichtsratsvorsitz bei Daimler übernehmen. Schon jetzt verabschiedet sich Zetsche von seinen Mitarbeitern in einem satirischen Weihnachtsvideo - und das ist voller Anspielungen.

Zu sehen ist der 65-Jährige bei einem Bewerbungsgespräch. Dort macht er erst einmal klar, warum er in seinem eigenen Unternehmen nicht mehr gebraucht wird, weder in der Design-Abteilung, noch in der Produktion. Auch der Formel-1-Rennanzug von Mercedes passt nicht. Und auch ein Anruf bei Joachim Löw bleibt erfolglos. (Volkswagen löst Mercedes als Hauptsponsor des DFB ab)

Zetsche bekommt jedenfalls den neuen Job. Und zum Schluss schimpft der Weihnachtsmann dann noch: "Cooling-off? Ich brauch kein Cooling-off, ich wohn' am verdammten Nordpol!" Aber sehen Sie selbst:

