Wessen Vermögen ist heuer um 20 Milliarden Dollar geschrumpft?

Börse: Wessen Vermögen ist seit Jahresbeginn um 20 Milliarden Dollar geschrumpft Die jüngsten Börsenturbulenzen haben auch den Wohlhabendsten zugesetzt. Das Vermögen des reichsten Mannes der Welt ist seit Anfang Oktober um mehr als 40 Milliarden Dollar geschrumpft. Wie heißt er? Wessen Vermögen ist seit Jahresbeginn um 20 Milliarden Dollar geschrumpft, womit er heuer der größte Verlierer in absoluten Zahlen ist? Lange Zeit war Apple das wertvollste Unternehmen der Welt gemessen am Börsenwert. Diesen Titel musste der iPhone-Hersteller heuer abgeben. An wen? Wie berechnet man überhaupt den Börsenwert bzw. die Marktkapitalisierung? Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones ist kürzlich nur knapp an einem Bärenmarkt vorbeigeschrammt. Was ist eigentlich ein Bärenmarkt? Im Sommer musste ein Unternehmen den Dow Jones verlassen, in dem es zuvor 110 Jahre enthalten war. Welches? Wie viele Werte umfasst der Dow Jones? Durch welches Unternehmen wurde General Electric ersetzt? Der Wiener Leitindex ATX hat seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent verloren. Wie stark hat er gegenüber seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2007 nachgegeben? Welcher ATX-Wert ist seit Jahresbeginn am stärksten gefallen?