Klopapier von dm löst Hype aus

Ein regelrechten Run gibt es momentan auf ein ganz besonderes Toilettenpapier der Marke dm. Die Drogeriekette hat Ende Dezember die "Limited Edition" in den Handel gebracht. Das Toilettenpapier schießt durch die Decke, schreibt dm auf seiner Facebook-Seite und war kurzzeitig ausverkauft.

Vor allem bei Hundeliebhabern ist das Klopapier heiß begehrt. Bei manchen sogar so sehr, dass sie den Artikel hamstern und das Papier im Dutzend kaufen, wie mehrere deutsche Medien berichten. Andere wollen auf Ebay den Deal ihres Lebens machen und das Toilettenpapier zu weitaus höheren Preisen (bis zu 25 Euro) weiterverkaufen. dm lässt ausrichten, dass dies ausdrücklich nicht erwünscht sei.



Auf dem Papier ist ein Mops zu sehen, der einen Blumenkranz auf dem Kopf trägt. Daneben steht in einer Sprechblase "I love you". Das Toilettenpapier Saison Mops dreilagig mit 8 x 150 Blatt kostet in den deutschen dm-Filialen 1,95 Euro.

Übrigens: Wie dm Österreich auf Anfrage der "Presse" erklärte, wird das Toilettenpapier voraussichtlich ab Anfang Februar auch in den heimischen Filialen zu kaufen sein.

(herbas)