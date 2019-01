Rohstoffe Wie viele Silbermünzen benötigt man derzeit, um eine gleich große Goldmünze erwerben zu können? 60 Prozent der Silbernachfrage kommen von der Industrie. Wie sieht das bei Gold aus? Welches Edelmetall ist derzeit noch teurer als Gold? Die weltweiten Notenbanken können ihre Dollarreserven nicht mehr jederzeit bei der US-Notenbank gegen Gold eintauschen lassen. Welcher US-Präsident hat den Goldstandard de facto abgeschafft? Wie viel ist eigentlich eine Feinunze? Wie viel Öl beinhaltet ein Barrel? Um wie viel ist der Ölpreis in Dollar seit seinem Hoch im Jahr 2008 gefallen? Was ist ein Öl-Future? Was ist „Brent“? Auch Weizen war schon einmal wesentlich teurer als jetzt. Wann kostete Weizen in etwa so viel wie derzeit?