Diesen Anwaltsbrief dürfte Lego bereuen

Der YouTuber Thomas Panke lockt als "Held der Steine" Zehntausende Lego-Fans auf seine Videos, bei denen er Produkte des dänischen Spielzeugherstellers baut und sich damit – durchaus kritisch - auseinandersetzt. In seinem Geschäft in Frankfurt bietet er ausschließlich Lego an – bis jetzt. Denn in Zukunft wird er auch andere Hersteller in sein Sortiment aufnehmen. Woran das liegt, erklärte er in einem YouTube-Video, in dem er aus einem Anwaltsbrief vorliest. Betreff: "Lego gegen Held der Steine".

Darin heißt es, der Klemmbaustein auf Pankes (altem) Firmenlogo sehe einem Lego-Stein zu ähnlich. Die Schlüsse, die Lego daraus zieht: Panke könnte mit Lego verwechselt werden, das Vertrauen der Kunden in Lego geschädigt werden – und ein falsches Bild von den Wertvorstellungen Legos vermittelt werden.

"Ziemlich unsympathisch"

Panke kontert daraufhin im Video, eine Verwechslung mit Lego sei ganz und gar nicht in seinem Sinne: "Ich versuche euch nicht maximal viel Geld für immer schlechter werdende Produkte abzunehmen", erklärt er seinen Zuschauern. Außerdem wolle er "wirklich nah an den Kundenwünschen" sein und "nicht wie Lego irgendwas machen." Weiter erklärt der "Held der Steine": "Ich habe an mich höhere Ansprüche und ich mache es auch besser." Klemmbausteine, so Panke, möge er zwar sehr, aber: "Das Unternehmen Lego ist mir ziemlich unsympathisch."

Als Reaktion auf den Lego-Brief änderte Panke nicht nur sein Logo, er will auch nicht mehr ausschließlich Lego-Produkte in seinem Laden anbieten und sich im Youtube-Channel künftig vermehrt mit der Konkurrenz auseinandersetzen.

In den Sozialen Medien solidarisieren sich viele mit dem "Held der Steine", Montagmittag hatte das Video bereits mehr als 230.000 Aufrufe. "Der souveränste gesprochene Mittelfinger seit Jahren", schreibt ein Nutzer. Und ein anderer postet auf der Facebook-Seite von Lego: "Tja, hatte vor 6 Monaten wieder mit Lego angefangen. Weil mir der 'Held der Steine' so gut gefiel. Habt inzwischen weit über 1000 Euro an mir verdient. Bis gestern."

Zumindest einer denkt auch an die Mitarbeiter von Lego, die derzeit mit einer kritischen Posting-Flut zu kämpfen haben: "Zum Thema: 'Jobs auf die man nicht neidisch ist': Am Montag in der Früh als Social Media."

(sk)