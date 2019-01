Wenn ein Flug zur Abenteuerreise wird

Wer eine Reise tut, möchte viel erzählen. Dazu ein unbezahlbarer Tipp: Wählen Sie doch eine Fluggesellschaft mit Abenteuer-Garantie. Die daheim erzählten Geschichten werden in jedem Fall ein Schenkelklopfer.

Eine österreichische Reisegruppe – 15 Personen an der Zahl – hat diesen Ratschlag beherzigt. Sie ist vergangene Woche nach Uganda geflogen. Gut, für die Hinreise hatte sie sich für die Fluglinie „Emirates“ entschieden. Erzähltechnisch ein kapitaler Fehler: Die Fluglinie ist überpünktlich, das Personal ausgesucht freundlich – langweilig!

Dafür kamen die Österreicher bei der Rückreise auf ihre Rechnung: Da hatten sie bei „Turkish Airlines“ gebucht. Heißa, was für ein Abenteuer!

Warten und nochmals warten

Das begann schon am Flughafen Entebbe. Frühmorgens wurden die Fluggäste zwar schleunigst zum Boarding zusammengescharrt. Im Gate hieß es dann aber warten. Und warten. Eine Stunde lang. Ohne Erklärung, ohne Hinweise. Sehr spannend!

Endlich im Flugzeug, ging der Nervenkitzel weiter: Der Kapitän hatte in seinem Cockpit offenbar alle Hände voll zu tun. Oder er ist schlicht und einfach von der schweigsamen Sorte. Jedenfalls entschied er sich dafür, von einer Durchsage oder einer Entschuldigung für den verspäteten Abflug Abstand zu nehmen.

Halb so schlimm, dachten sich die Österreicher. Zwar dräute ihnen, dass ihr Anschlussflug von Istanbul nach Wien zur Zitterpartie mutierte. Aber immerhin: In Istanbul hätten sie insgesamt eineinhalb Stunden Zwischenstopp gehabt. Nun war es halt nur noch eine halbe Stunde. Ambitioniert, aber machbar.

Rätsel zur Ablenkung

Für jene mit etwas schwächeren Nerven bot sich ja auch immerhin der Bildschirm in der Rückenlehne des Vordersitzes an: „Anschlussflüge“ können dort per Klick abgerufen werden. Doch da hieß es geduldig zu sein: „Die Türnummern von ihrem zusammenhängenden Reisen können Sie 30 Minuten vor die Landung anzeigen lassen“, stand da. Also wieder warten. Aber immerhin konnte die Zeit mit der Auflösung des Rätsels verkürzt werden. „Türnummern“ heißt also „Gate number“. Und „zusammenhängenden Reisen“ natürlich „connecting flights“. So ein Spaß! Die Anschlussflüge wurden übrigens bis zur Landung nicht angezeigt.

In Istanbul startete die Gruppe also ihren Wettlauf mit der Zeit: Raus aus der Maschine, rein in den Bus, raus in den Transitbereich. Dort wartete auch schon ein Mitarbeiter von Turkish Airlines: „Vienna!“, rief der immer wieder, die Reisegruppe gesellte sich erleichtert zu ihm. Würden sie rasch zu ihrem Gate eskortiert? Natürlich nicht! Wir sind ja auf Abenteuerreise.

Der Mitarbeiter verteilte bloß Boardkarten für den nächsten Flug, der fünf Stunden später abheben sollte. Empörte Proteste der Gruppe, es sei doch noch Zeit bis zum Abflug, quittierte er mit einem recht harschen „Nein, das geht nicht. SIE sind spät.“

Genau.

Die Gruppe hatte also fünf Stunden Zeit, um den Flughafen Istanbul näher kennen zu lernen. Eine kulante Einladung in der Airline-Lounge? Keine Chance, denn SIE waren ja zu spät gekommen, Strafe muss sein. Macht nichts, der Flughafen hat ja allerlei zu bieten: von unfreundlichem Duty free-Personal bis hin zu einer olfaktorischen Erlebniswelt in den WC-Anlagen. Und dazwischen konnte man immerhin darüber sinnieren, ob das rüde Aussperren vom eigentlich gebuchten Flug nicht etwa damit zu tun hatte, dass der heillos überbucht war. Soll ja vorkommen. Und ist immer eine Geschichte wert.