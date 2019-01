Wie Banken reiche Erben ködern

Es ist Karaoke-Donnerstag im Silicon Valley, und der Song, der gespielt werden sollte, ist Travie McCoys "Billionaire". Schließlich sind die jungen Leute, die in Fred’s Place, einer Kneipe in der Nähe des Googleplex in Mountain View, Kalifornien, zusammen gekommen sind, unglaublich reich. Aber während McCoy von einem hypothetischen Vermögen singt, wurde diese Gruppe in Milliardärsfamilien hineingeboren.

Sie sind aus der ganzen Welt gekommen, um an der neuesten Initiative großer Finanzfirmen teilzunehmen, bei der die reichsten der reichen Kinder umworben werden: Auch ihr könnt im Silicon Valley mitspielen. Stört euch nicht daran, dass die Zuckerbergs und Gates der Welt bei ihrem Start nicht große Familienvermögen hinter sich hatten - nach dem Tech-Boom des letzten Jahrzehnts wollen sogar bereits sehr vermögende Millennials eine Chance auf die nächste große Sache haben.

Privatbanken, die sich gerne bei der nächsten Generation von Milliardären ins Gespräch bringen wollen, brüsten sich damit, dass sie ihnen einen Insider-Vorsprung bieten. Citi Private Bank, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Bank of the West von BNP Paribas haben spezielle Silicon-Valley-Programme für den Nachwuchs ihrer wertvollsten Kunden gestartet.

Sie bieten exklusiven Zugang zu Start-Ups und Tech-Investoren sowie natürlich auch Zeit zum Entspannen und Netzwerken in einer lokalen Kneipe. Die Reisen, die als „Gipfel“ oder „Erlebnisse“ bezeichnet werden, sind Crash-Kurse zu Spitzentechnologie, die inspirieren und informieren sollen.

„Wir haben festgestellt, dass rund ein Drittel der Erben von Familienunternehmen ebenfalls selbstständig sein wollen“, sagte Money K., Leiter des Next Gen-Programms für die Citi Private Bank, die bereits zwei "Frontiers Conference" - Veranstaltungen im Silicon Valley ausrichtete. "Sie wollen der nächste Mark Zuckerberg sein."

Für die Banken ist dies ein Weg, die Millennials an sich zu binden, welche die aufstrebenden Technologiefirmen der alten Garde Wall Street vorziehen könnten. Die Finanzbranche bereitet sich auf die größte Vermögensübertragung in der Geschichte vor - 93 der 500 reichsten Personen der Welt sind laut dem Bloomberg Billionaires Index mindestens 80 Jahre alt - , und die Vermögensverwalter ziehen alle Register, um ihre ultra-wohlhabenden Kunden zu halten.



Tech-Gespräche

Die Programme sind weitaus umfangreicher als die typischen Silicon Valley-Touristenausflüge, die bei Steve Jobs Elternhaus oder beim Daumen-hoch-Zeichen vor der Unternehmenszentrale von Facebook einen Stop machen. Die Banken arbeiten mit Startup-Förderern und Tech-Denkschmieden zusammen, sie bieten mehrtägige Veranstaltungen mit Gesprächen mit Gründern, CEOs und Risikokapitalgebern an.

Die Vermögensverwalter "wollen unser festes Standbein im Silicon Valley bei Unternehmern und Risikokapitalgebern nutzen, um ihren Kunden, insbesondere den Kinder der Ultra-Reichen, neue Diversifizierungsmöglichkeiten aufzuzeigen", sagte Omeed Mehrinfar, der hilft, Unternehmenspartnerschaften für Plug and Play Tech Center zu überwachen, einem Startup-Beschleuniger, der mit der Deutschen Bank und der BNP bei ihren Silicon Valley-Programmen zusammengearbeitet hat.

Cameron Teitelman, ein Unternehmer, der auf das Grüppchen von Wohlbetuchten gestoßen war, das sich nach einer Veranstaltung der Deutschen Bank im Oktober bei Fred’s Place versammelt hatte, sagte, er sei "ständig" angesprochen worden, an Tech-Touren teilzunehmen. Er ist der Gründer von StartX, einer Gemeinschaft von mit Stanford verbundenen Startups, und hat die Ersuchen bisher abgelehnt - beginnt jedoch, das zu überdenken. "Geben Sie uns das Geld, um uns dafür zu bezahlen, und vielleicht lohnt es sich", sagte er.

Viele Teilnehmer an den Bankveranstaltungen stellen fest, dass dies der Fall ist. Die Programme sind ein Schmelztiegel von Geld und Innovation, der allen Beteiligten Chancen bietet. Für die künftigen Milliardäre ist es eine Chance, ihre Netzwerke zu erweitern, eventuell in ein Startup oder einen Partner zu investieren mit einem Deal zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Startup-Förderer könnte die Ausrichtung einer Veranstaltung für eine Gruppe wohlhabender junger Menschen, die sich mit ihren Unternehmern vernetzen, vielfältige Möglichkeiten eröffnen. „Wenn du zwei oder drei große Family Offices hast und sie alle Mittel für ein Startup bereitstellen, garantiert das fast den Erfolg“, sagte Mehrinfar.



Einflussreiche Woche

Anna Karmann, 34, hat an allen drei NextGen Innovation Summits der Deutschen Bank teilgenommen, von denen einer in Los Angeles war. Sie sagte, dass sie ihr dabei geholfen habe, einige ihrer wichtigsten persönlichen und beruflichen Kontakte zu knüpfen. "Es ist im Grunde die einflussreichste Woche des Jahres für mich", sagte sie.

Karmann, Ärztin und Forscherin an der Universität Stanford, investierte schließlich in Click Diagnostics, eines der Startups, die auf der Veranstaltung 2017 vorgestellt wurden, und sagte, die Wurzeln des von ihr mitbegründeten Unternehmens Sailfield Inc. seien auf Verbindungen zurückzuführen, die sie in den Programmen geknüpft hat. Letztes Jahr brachte sie ihren Mann mit, Wilhelm Oliver Karmann aus der Familie, die den gleichnamigen deutschen Autokonzern gründete.

Die Touren führen abends zu Plätzen wie Regale Winery & Vineyards und dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Dio Deka. Auch die Redner am Tag sind ziemlich prestigeträchtig, mit Programmen, bei denen Unternehmer wie der Mitbegründer von Twitch, Kevin Lin, sprechen, der sein Unternehmen für 970 Millionen US-Dollar an Amazon.com Inc. verkauft hat. Bei der Deutschen-Bank-Veranstaltung in Los Angeles kamen Javier Verdura, Direktor Produktdesign bei Tesla Inc., und Hollywood-Talent-Agent Ari Emanuel, das Modell für Ari Gold in der HBO-Serie Entourage, zu Wort.

"Es fühlt sich irgendwie an, als ob Sie ein Kind sind und mit Ihrer Schule auf Klassenfahrt sind", sagte Karmann. "Im Silicon Valley werden Sie mit vielen gleichgesinnten internationalen Leuten zusammengebracht, und Sie wachsen und vernetzen sich und lernen alle zusammen."

Diese Verbindungen können ins Spiel kommen, wenn die Erben herausfinden, wie sie ihr Vermögen verwalten sollen in einer Welt, in der jeder - von altehrwürdigen Banken bis hin zu jugendlichen Start-Ups - Ratschläge erteilt, wie sie mit ihren riesigen Erbschaften umgehen sollen und es ist nicht immer leicht, die Gewinner von den Verlierern zu unterscheiden. "Es ist ein beneidenswertes Problem, aber trotzdem haben sie ein Problem", sagte D.A. Wallach, der Redner in den Programmen der Deutschen Bank für 2017 und 2018 war. Der 33-Jährige bezeichnet sich selbst als "Rockmusiker, der zum Tech- Investor wurde". "Sie müssen herausfinden, wie sie das Vermögen ihrer Familie in die Hand nehmen und was sie damit tun werden."

