Ein Wirtschaftswunder, über das man sich nur wundern kann

Im Lift geht es zu wie am Exerzierplatz. Ein gutes Dutzend Angestellte finden in dem geräumigen Aufzug Platz. Sie stehen in Reih und Glied, die Gesichter starr zum Ausgang gerichtet. Steigt jemand zu, ist seine hierarchische Stellung auch für Besucher leicht zu erkennen. Subalterne werden kaum registriert, vor einem höheren Tier verbiegen sich die Rücken, begleitet von einem respektvollen Raunen. Wir befinden uns in einem der Doppeltürme von LG, dem Hauptquartier des Elektronikkonzerns. Er ist ein „Chaebol“, eines jener legendären Industriekonglomerate in Familienbesitz, die Südkorea groß gemacht haben und deren Klumpenrisiko nun Sorgen bereitet – am meisten ihnen selbst.