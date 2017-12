Oberösterreich: Anschober fordert Abschiebestopp für Lehrlinge

Oberösterreichs grüner Integrationslandesrat Rudi Anschober möchte durchsetzen, dass Asylwerber, die eine Lehre machen, in Zukunft selbst bei einem negativen Asylbescheid nicht mehr abgeschoben werden. Das berichtet der ORF Oberösterreich am Montag.

Anschobers Argumentation: Andernfalls könnte sich der Lehrlingsmangel weiter verschärfen. "Das ist ein Riesenproblem, vielleicht sogar das Größte für unseren Wirtschaftsstandort, wenn die geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr vorhanden sind", wird der Landesrat zitiert.

Derzeit machen in Oberösterreich 290 Asylwerber eine Lehre in Berufen, in denen chronischer Lehrlingsmangel herrscht. Die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan. Allerdings, so Anschober: Jedem Zehnten von ihnen drohe die Abschiebung.

Für sein Vorhaben werben will Anschober mittels einer bundesweiten Petition mit dem Titel "Ausbildung statt Abschiebung". Bis Anfang nächsten Jahres will er so Unterschriften für eine Gesetzesänderung sammeln. Erste Hilfsorganisationen, darunter pro mente, die Volkshilfe Oberösterreich und SOS Menschenrechte, haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

